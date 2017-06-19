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В Хабаровске организатор наркопоставок осужден на 10 лет колонии строгого режима

Происшествия
19 июня, 5:42 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организатора поставок в декабре 2016 года

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ХАБАРОВСК, 19 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении участника межрегиональной преступной группы, который организовал канал поставки синтетических наркотиков в регион. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.

"Центральным районным судом Хабаровска участник криминального канала признан виновным в совершении преступления по ст. 228.1 УК РФ ("Организация незаконного сбыта наркотического средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). Суд приговорил его к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - уточнила собеседница агентства в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организатора поставок в декабре 2016 года, когда выяснили, что житель Хабаровска входит в состав группировки, осуществляющей сбыт наркотиков в 46 регионах России. По месту жительства хабаровчанина были обнаружены как сами наркотические вещества, так и информация о схемах их сбыта.

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