В Хабаровске организатор наркопоставок осужден на 10 лет колонии строгого режима

Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш пожертвует €100 тысяч пострадавшим при пожаре в ПортугалииСпорт 19 июня, 6:35
Дождь, местами гроза и до 23 градусов тепла ожидается в Московском регионеОбщество 19 июня, 6:20
Санавиация и телемедицина: как отдаленные регионы РФ решают проблему доступности медпомощиВ стране 19 июня, 6:00
СМИ: в результате наезда автомобиля на людей в Лондоне, возможно, погибли два человекаПроисшествия 19 июня, 5:30
Marca: президент "Реала" Флорентино Перес останется во главе клуба до 2021 годаСпорт 19 июня, 4:23
СМИ: шесть ракет КСИР Ирана с высокой точностью поразили позиции террористовМеждународная панорама 19 июня, 3:45
Наезд фургона на толпу в Лондоне. Хроника событийПроисшествия 19 июня, 3:23
Опознаны тела всех семи моряков, погибших на американском эсминце FitzgeraldПроисшествия 19 июня, 3:20
В Лондоне фургон наехал на толпу людейПроисшествия 19 июня, 3:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 19 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении участника межрегиональной преступной группы, который организовал канал поставки синтетических наркотиков в регион. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.
"Центральным районным судом Хабаровска участник криминального канала признан виновным в совершении преступления по ст. 228.1 УК РФ ("Организация незаконного сбыта наркотического средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). Суд приговорил его к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - уточнила собеседница агентства в пресс-службе УФСБ по региону.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организатора поставок в декабре 2016 года, когда выяснили, что житель Хабаровска входит в состав группировки, осуществляющей сбыт наркотиков в 46 регионах России. По месту жительства хабаровчанина были обнаружены как сами наркотические вещества, так и информация о схемах их сбыта.