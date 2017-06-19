Юревич назвал "чушью" слухи о намерении просить убежища в Великобритании

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не просил и не просит политического убежища в Великобритании. Об этом ТАСС в понедельник сообщила его пресс-секретарь Юлия Бобылева.

"Михаил Юревич политического убежища в Великобритании не просил и не просит. "Это полная чушь", - сказал он, комментируя публикации в СМИ", - отметила собеседница агентства.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что Юревич может попросить убежища у английских властей.

Уголовные дела

Следственный комитет России (СК РФ) обвиняет Юревича в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Сумма взяток, по данным адвоката, составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Позже СК РФ сообщил о втором уголовном деле в отношении бывшего губернатора, возбужденном по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника. По версии следствия, Юревич с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, и за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в размере не менее 3,4 млрд рублей.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).