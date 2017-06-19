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МЧС опровергло данные о пожаре в здании главного управления ведомства по Москве

Происшествия
19 июня, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Короткое замыкание без последующего возгорания произошло по адресу Тверская улица, дом 8

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. МЧС опровергло информацию СМИ о возгорании в здании столичного главка ведомства.

"В подъезде жилого дома по адресу: Тверская улица, дом 8 произошло короткое замыкание без последующего возгорания", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Москве.

Ранее в интернете появились сообщения о пожаре здании Главного управления МЧС по Москве на Тверской улице. Здание главка до переезда находилось в соседнем корпусе дома, где произошло замыкание, однако сейчас там находится другая организация.

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