МЧС опровергло данные о пожаре в здании главного управления ведомства по Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. МЧС опровергло информацию СМИ о возгорании в здании столичного главка ведомства.

"В подъезде жилого дома по адресу: Тверская улица, дом 8 произошло короткое замыкание без последующего возгорания", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Москве.

Ранее в интернете появились сообщения о пожаре здании Главного управления МЧС по Москве на Тверской улице. Здание главка до переезда находилось в соседнем корпусе дома, где произошло замыкание, однако сейчас там находится другая организация.