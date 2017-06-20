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Суд подтвердил законность разрыва контракта с подрядчиком стадиона "Санкт-Петербург"

Происшествия
20 июня, 11:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Арбитраж ранее признал законным решение комитета по строительству Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком стадиона на Крестовском острове

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Тринадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции о законности решения властей Санкт-Петербурга, касающегося разрыва контракта с бывшим генподрядчиком стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), компанией "Инжтрансстрой". Об этом сообщается в картотеке дел суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказано в резолютивной части определения. Мотивировочная часть будет опубликована позднее.

Ранее арбитраж признал законным решение комитета по строительству Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком стадиона на Крестовском острове. Подрядчик обжаловал это решение.

В июле 2016 года администрация Петербурга объявила о расторжении контракта на достройку стадиона "Санкт-Петербург" с компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных.

В суде Петербурга рассматривается ряд исков, связанных со стадионом. Комитет по строительству отстаивает свои права и просит признать законность расторжения в одностороннем порядке контрактов с "Инжтрансстрой-СПб" на выполнение работ по корректировке проектной документации и строительно-монтажных работ, по благоустройству прилегающих территорий и завершению работ по строительству стадиона. Бывший генподрядчик просит признать недействительным расторжение контракта в одностороннем порядке и взыскать убытки.

Строительство стадиона было начато в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 млрд рублей.

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