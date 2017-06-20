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СК просит продлить арест обвиняемому в захвате заложников в "Ситибанке" в Москве

Происшествия
20 июня, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Уголовное дело в отношении Арама Петросяна будет направлено прокурору после 21 июня

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московские следователи просят продлить еще на один месяц срок ареста Араму Петросяну, обвиняемому в захвате заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Станислав Мальцев.

"Расследование по уголовному делу завершено, однако для направления дела в прокуратуру и в последующем в суд следствие 21 июня выйдет с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Петросяну на один месяц, после чего уголовное дело будет направлено прокурору", - пояснил защитник, добавив, что заседание назначено в Пресненском суде Москвы на 11:00 мск.

Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что московские следователи уже завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Арама Петросяна, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения"). Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

По словам Ивановой, выводы психолого-психиатрической экспертизы показали, что "обвиняемый является вменяемым и осознавал фактический характер своих действий во время совершения преступления". В рамках расследования дела Петросян "признал вину частично и дал показания, изобличающие его в совершении инкриминируемых преступлений", напомнила она.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве и удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.

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