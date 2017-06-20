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СМИ: в Стамбуле произошел взрыв

Происшествия
20 июня, 13:40 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, июня. /ТАСС

Место происшествия оцеплено полицией

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АНКАРА, 20 июня. /ТАСС/. В стамбульском районе Мальтепе во вторник в одном из офисов произошел взрыв.

Об этом сообщило агентство Ihlas.

Данные о возможных пострадавших пока не поступили. В результате детонации, источник которой пока устанавливается, повреждена одна из припаркованных рядом машин, один автомобиль перевернулся.

Полиция оцепила место происшествия.

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