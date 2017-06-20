СМИ: в Стамбуле произошел взрыв

АНКАРА, 20 июня. /ТАСС/. В стамбульском районе Мальтепе во вторник в одном из офисов произошел взрыв.

Об этом сообщило агентство Ihlas.

Данные о возможных пострадавших пока не поступили. В результате детонации, источник которой пока устанавливается, повреждена одна из припаркованных рядом машин, один автомобиль перевернулся.

Полиция оцепила место происшествия.