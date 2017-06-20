Врио главы Карелии: отсутствие спасательного оборудования привело к ЧП с лодкой на Ладоге

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. Стечение обстоятельств, легкомысленное поведение на воде и отсутствие спасательного оборудования привели к ЧП на Ладожском озере в Карелии, где накануне перегнулась лодка с пятью подростками. Такое мнение озвучил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков.
"Сразу можно констатировать - это стечение обстоятельств, как бывает в несчастных случаях. Пятеро молодых людей - четверо юношей и девушка - отмечали день рождения девушки. Взяли лодку с мотором и ездили по протокам вокруг островов. Незадолго до происшествия они решили выйти на открытую воду Ладожского озера, и хозяин лодки передал управление своему другу - тот с управлением не справился, и лодка перевернулась", - сказал Парфенчиков.
Он добавил, что ЧП произошло из-за легкомысленного поведения и отсутствия спасательного оборудования.
"Я хочу обратиться ко всем жителям Карелии. Мы живем в крае озер и рек. Нам надо так же привыкнуть надевать спасательные жилеты в лодке, как мы привыкли пристегиваться ремнями безопасности в автотранспортном средстве. <…> Нам с вами в Карелии необходимо внедрить культуру использования спасательного жилета при выходе в водоемы, будь то речка или озеро", - отметил врио главы республики.
По словам Парфенчикова, те, кто выходит на водоемы без спасательного жилета, подвергают себя неоправданному риску, даже если лодка перевернется недалеко от берега.
Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четверых юношах 15-16 лет. Все они из города Сортавала и приехали в поселок Импилахти на отдых.
По данным МЧС, двоим подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, их доставили в больницу. Судьба еще троих молодых людей неизвестна, ведутся поиски. Спасшиеся юноши утверждают, что девушка погибла у них на глазах, однако официального подтверждения этой информации нет. В Сортавальской центральной районной больнице, куда доставили подростков, сообщили, что их здоровью ничто не угрожает.