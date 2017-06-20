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Врио главы Карелии: отсутствие спасательного оборудования привело к ЧП с лодкой на Ладоге

Происшествия
20 июня, 13:59 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК

По словам Артура Парфенчикова, те, кто выходит на водоемы без спасательного жилета, подвергают себя неоправданному риску, даже если лодка перевернется недалеко от берега

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. Стечение обстоятельств, легкомысленное поведение на воде и отсутствие спасательного оборудования привели к ЧП на Ладожском озере в Карелии, где накануне перегнулась лодка с пятью подростками. Такое мнение озвучил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков.

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© Пресс-служба Главного управления МЧС России/ТАСС

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"Сразу можно констатировать - это стечение обстоятельств, как бывает в несчастных случаях. Пятеро молодых людей - четверо юношей и девушка - отмечали день рождения девушки. Взяли лодку с мотором и ездили по протокам вокруг островов. Незадолго до происшествия они решили выйти на открытую воду Ладожского озера, и хозяин лодки передал управление своему другу - тот с управлением не справился, и лодка перевернулась", - сказал Парфенчиков.

Он добавил, что ЧП произошло из-за легкомысленного поведения и отсутствия спасательного оборудования.

"Я хочу обратиться ко всем жителям Карелии. Мы живем в крае озер и рек. Нам надо так же привыкнуть надевать спасательные жилеты в лодке, как мы привыкли пристегиваться ремнями безопасности в автотранспортном средстве. <…> Нам с вами в Карелии необходимо внедрить культуру использования спасательного жилета при выходе в водоемы, будь то речка или озеро", - отметил врио главы республики.

По словам Парфенчикова, те, кто выходит на водоемы без спасательного жилета, подвергают себя неоправданному риску, даже если лодка перевернется недалеко от берега.

ЧП на Ладоге

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четверых юношах 15-16 лет. Все они из города Сортавала и приехали в поселок Импилахти на отдых.

По данным МЧС, двоим подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, их доставили в больницу. Судьба еще троих молодых людей неизвестна, ведутся поиски. Спасшиеся юноши утверждают, что девушка погибла у них на глазах, однако официального подтверждения этой информации нет. В Сортавальской центральной районной больнице, куда доставили подростков, сообщили, что их здоровью ничто не угрожает.

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Инцидент с подростками на Ладожском озере
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