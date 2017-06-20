Вожатый лагеря при Доме творчества в Москве травмировал 10-летнего ребенка

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования школьника вожатым лагеря при Доме творчества в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По предварительным данным, 17 июня вожатый столичного лагеря при Доме творчества в центре Москвы причинил мальчику 2007 года рождения физическую боль. Мама ребенка незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - сообщила она.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Следователи установят все обстоятельства и причины инцидента, дадут правовую оценку действиям вожатого и руководства данного лагеря.