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Вожатый лагеря при Доме творчества в Москве травмировал 10-летнего ребенка

Происшествия
20 июня, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования школьника вожатым лагеря при Доме творчества в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, 17 июня вожатый столичного лагеря при Доме творчества в центре Москвы причинил мальчику 2007 года рождения физическую боль. Мама ребенка незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - сообщила она.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи установят все обстоятельства и причины инцидента, дадут правовую оценку действиям вожатого и руководства данного лагеря.

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