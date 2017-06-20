Автомобиль сбил пешехода с грудным ребенком на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Водитель сбил пешехода с грудным ребенком на нерегулируемом переходе на юго-востоке Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома номер 8 на улице Академика Скрябина на нерегулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на пешехода с ребенком. По предварительным данным, пострадал ребенок", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра госпитализировал пострадавшего грудного ребенка в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.