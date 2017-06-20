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Врио главы Карелии проведет совещание по безопасности на водоемах после ЧП на Ладоге

Происшествия
20 июня, 15:32 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, июня. /ТАСС

Артур Парфенчиков считает, что в регионе нужно внедрить культуру использования спасательного жилета при выходе в водоемы

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков проведет совещание по вопросам обеспечения безопасности на водоемах региона после крушения лодки с пятью подростками на Ладожском озере. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.

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"20 июня врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков проведет совещание по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах республики", - говорится в сообщении.

По словам врио главы региона, в Карелии необходимо внедрить культуру использования спасательного жилета при выходе в водоемы. "Мы живем в крае озер и рек, нам надо так же привыкнуть надевать спасательные жилеты в лодке, как мы привыкли пристегиваться ремнями безопасности в автотранспортном средстве", - сказал он, комментируя ЧП на Ладоге.

Министр образования Карелии Александр Морозов сообщил ТАСС, что приняты все меры, которые касаются организованного отдыха детей. "Безусловно, в связи со вчерашней трагедией усилили эту работу. Но я, честно говоря, не знаю, что еще нужно предпринять, чтобы родители следили за своими детьми, чтобы и у родителей, и у детей не было доступа к плавсредствам, которые не оборудованы в соответствии с необходимыми требованиями безопасности", - добавил он.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков. По данным местных властей, речь идет о девушке и четверых юношах 15-16 лет, все они из города Сортавала и приехали в поселок Импилахти на отдых. По данным МЧС, двоим подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, их доставили в больницу. Судьба еще троих молодых людей неизвестна, ведутся поиски.

По факту ЧП с несовершеннолетними следственное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности (двум или более лицам)".

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