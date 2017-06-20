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Допустившие неправомерное обращение с митингующими сотрудники МВД будут наказаны

Происшествия
20 июня, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Нет оснований для того, чтобы каким-то образом выводить из зоны критики действующих сотрудников, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД понесут наказание, если подтвердятся факты их неправомерного обращения с участниками митинга 12 июня, заверил журналистов министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"У нас нет оснований для того, чтобы каким-то образом выводить из зоны критики наших действующих сотрудников", - подчеркнул глава ведомства. "Там где они (факты о неправомерном поведении) подтверждаются, соответственно, сотрудники (МВД) привлекаются к ответственности", - подчеркнул он.

"Любые жалобы, которые к нам поступают по неправомерным действия сотрудников, рассматриваются в установленном порядке, и в случае неправомерных действий сотрудников они привлекаются к ответственности", - вновь заверил Колокольцев.

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