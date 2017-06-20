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СМИ: гражданская оборона Португалии отрицает, что при тушении пожара разбился самолет

Происшествия
20 июня, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что самолет Canadair упал в районе населенного пункта Педроган-Гранди

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Гражданская оборона Португалии отрицает, что при тушении пожара в центральной части страны разбился самолет. Об этом сообщила во вторник португальская газета Publico.

Ранее поступила информация о том, что воздушное судно Canadair упало в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где из-за пожара погибли 64 человека, 157 пострадали. О жертвах в результате падения самолета не сообщалось.

Лесной пожар в Португалии начался днем 17 июня. В настоящий момент в борьбе со стихией задействованы около 2 тыс. человек.

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