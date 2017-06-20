СМИ: гражданская оборона Португалии отрицает, что при тушении пожара разбился самолет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Гражданская оборона Португалии отрицает, что при тушении пожара в центральной части страны разбился самолет. Об этом сообщила во вторник португальская газета Publico.

Ранее поступила информация о том, что воздушное судно Canadair упало в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где из-за пожара погибли 64 человека, 157 пострадали. О жертвах в результате падения самолета не сообщалось.

Лесной пожар в Португалии начался днем 17 июня. В настоящий момент в борьбе со стихией задействованы около 2 тыс. человек.