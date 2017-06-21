Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась на 80% - до 1,7 тыс. га

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ЧИТА, 21 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за прошедшие сутки сократилась на 80% - с 9,2 до 1,77 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
"По данным на утро среды, в регионе действуют два лесных пожара на общей площади 1,76 тыс. га, еще один пожар локализован на 9 га. Основными причинами пожаров являются человеческий фактор и возникновение сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в министерстве.
В тушении огонь задействованы 166 человек, в том числе парашютисты-десантники, а также 18 единиц техники.
Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. За это время в регионе зарегистрировали около 500 лесных пожаров на общей площади более 55 тыс. га. В крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах.