Дело против двух боевиков, напавших на Псковскую дивизию в Чечне, направлено в суд

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение в отношении двух членов банды Хаттаба, обвиняющихся в посягательстве на жизнь военнослужащих 76-й Псковской дивизии в Чечне в 2000 году. Уголовное дело в их отношении передано в суд, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, которые обвиняются в участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих", - говорится в сообщении.
По версии следствия, они в составе банды под руководством Э. Хаттаба в конце февраля 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершили вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск Министерства обороны РФ. В результате боя погибло 84 военнослужащих, четверо получили ранения.
"В отношении бандитов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Чеченской Республики для рассмотрения по существу. В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.