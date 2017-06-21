Мужчина погиб, попав под электричку на станции Тушино в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужчина погиб на железнодорожной станции Тушино, пытаясь залезть на платформу перед движущимся поездом, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Утром в среду на станции Тушино в Москве мужчина пытался залезть на железнодорожную платформу, однако не успел и был смертельно травмирован электропоездом", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.