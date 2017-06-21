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Мужчина погиб, попав под электричку на станции Тушино в Москве

Происшествия
21 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Мужчина хотел залезть на платформу перед движущимся поездом, но не успел и был смертельно травмирован

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужчина погиб на железнодорожной станции Тушино, пытаясь залезть на платформу перед движущимся поездом, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Утром в среду на станции Тушино в Москве мужчина пытался залезть на железнодорожную платформу, однако не успел и был смертельно травмирован электропоездом", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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