Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиры эвакуированы с вокзала в бельгийском Намюре из-за подозрительного чемодана

Происшествия
21 июня, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Движение поездов через Намюр приостановлено

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Полиция эвакуировала пассажиров с вокзала бельгийского города Намюр после обнаружения бесхозного чемодана. Об этом сообщило в среду агентство Belga.

Представитель железнодорожной компании SNCB подтвердила, что полиция оцепила вокзал. Движение поездов через Намюр приостановлено.

Во вторник на Центральном вокзале Брюсселя террорист привел в действие взрывное устройство. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем. После теракта были эвакуированы посетители здания вокзала, также была проведена эвакуация на Гран-пляс, расположенной в центре Брюсселя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
5
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
Темы дня
Загрузка...
Реклама