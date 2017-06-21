Пассажиры эвакуированы с вокзала в бельгийском Намюре из-за подозрительного чемодана

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Полиция эвакуировала пассажиров с вокзала бельгийского города Намюр после обнаружения бесхозного чемодана. Об этом сообщило в среду агентство Belga.

Представитель железнодорожной компании SNCB подтвердила, что полиция оцепила вокзал. Движение поездов через Намюр приостановлено.

Во вторник на Центральном вокзале Брюсселя террорист привел в действие взрывное устройство. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем. После теракта были эвакуированы посетители здания вокзала, также была проведена эвакуация на Гран-пляс, расположенной в центре Брюсселя.