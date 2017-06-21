В Москве задержан мужчина за попытку дать взятку в виде автомобиля судебному приставу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Житель Москвы задержан за попытку передать судебному приставу автомобиль в качестве взятки.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "днем 20 июня 36-летний мужчина, находясь в помещении служебного кабинета Измайловского отдела УФССП России по Москве на 7-й Парковой улице, положил на рабочий стол судебного пристава-исполнителя в качестве взятки заполненный и подписанный им договор купли-продажи, предоставив должностному лицу имущественные права на автомобиль Mazda 3 стоимостью 350 тыс. рублей".

По словам представителя ГСУ, незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение исполнительного производства, возбужденного в отношении подозреваемого по гражданскому делу.

"Мужчина был задержан на месте сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере")", - отметила Иванова. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.