В Москве задержан мужчина за попытку дать взятку в виде автомобиля судебному приставу

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Житель Москвы задержан за попытку передать судебному приставу автомобиль в качестве взятки.
Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "днем 20 июня 36-летний мужчина, находясь в помещении служебного кабинета Измайловского отдела УФССП России по Москве на 7-й Парковой улице, положил на рабочий стол судебного пристава-исполнителя в качестве взятки заполненный и подписанный им договор купли-продажи, предоставив должностному лицу имущественные права на автомобиль Mazda 3 стоимостью 350 тыс. рублей".
По словам представителя ГСУ, незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение исполнительного производства, возбужденного в отношении подозреваемого по гражданскому делу.
"Мужчина был задержан на месте сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере")", - отметила Иванова. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.