В Москве завели уголовное дело на сотрудника приюта, избившего и кинувшего в колодец щенка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудник московского приюта, избивший и выкинувший щенка в колодец, стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Об этом сообщил врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Мужчина отдал своего 5-месячного щенка на временное содержание в приют для животных, расположенный на территории одного из жилых комплексов. Когда заявитель пришел забрать щенка домой, его в приюте не оказалось. Позже он обнаружил его тело в колодце в лесопарковой зоне на Минской улице с ранениями", - рассказал Титов.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого в преступлении сотрудника приюта, 24-летнего жителя Средней Азии. Установлено, что после того, как хозяин не смог забрать животное из приюта в назначенное время, подозреваемый ударил щенка по морде деревянной палкой и решил избавиться от него.

В отношении сотрудника приюта возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), с него взята подписка о невыезде.