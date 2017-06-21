В Сочи полиция обнаружила на вокзале ребенка, пытавшегося самовольно уехать к бабушке

СОЧИ, 21 июня. / ТАСС/. Полицейские обнаружили на железнодорожной станции "Адлер" в Сочи восьмилетнюю девочку, пытавшуюся без ведома родителей уехать к бабушке в Калининград. Об этом сообщила в среду пресс-служба Сочинского линейного управления МВД на транспорте.

Внимание сотрудников полиции привлек не только ребенок, находившийся без взрослых на вокзале, но и его багаж - дамская сумка и большой чемодан.

"Девочка утверждала, что в здании вокзала ее ждут родители, что, как оказалось, не соответствовало действительности. Ребенок был доставлен в подразделение по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, где в ходе беседы девочка призналась, что родители уделяют ей очень мало времени, поэтому она самостоятельно приняла решение поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград", - отмечается в сообщении транспортной полиции. После профилактической беседы ребенка передали родителям.