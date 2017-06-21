Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сочи полиция обнаружила на вокзале ребенка, пытавшегося самовольно уехать к бабушке

Происшествия
21 июня, 13:16 UTC+3

Внимание сотрудников полиции привлек не только восьмилетняя девочка, находившаяся без взрослых на вокзале, но и ее багаж - дамская сумка и большой чемодан

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 21 июня. / ТАСС/. Полицейские обнаружили на железнодорожной станции "Адлер" в Сочи восьмилетнюю девочку, пытавшуюся без ведома родителей уехать к бабушке в Калининград. Об этом сообщила в среду пресс-служба Сочинского линейного управления МВД на транспорте.  

Внимание сотрудников полиции привлек не только ребенок, находившийся без взрослых на вокзале, но и его багаж - дамская сумка и большой чемодан. 

 "Девочка утверждала, что в здании вокзала ее ждут родители, что, как оказалось, не соответствовало действительности. Ребенок был доставлен в подразделение по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, где в ходе беседы девочка призналась, что родители уделяют ей очень мало времени, поэтому она самостоятельно приняла решение поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград", - отмечается в сообщении транспортной полиции. После профилактической беседы ребенка передали родителям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
6
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама