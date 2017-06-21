В Дагестане спасатели нашли тело еще одного пропавшего при купании в море

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели нашли тело еще одного из трех пропавших при купании в Каспийском море в районе Дербента в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республики.

"В 13:50 мск найдено тело второго пропавшего", - сказал представитель пресс-службы, не уточнив подробности.

По данным республиканского МЧС, 20 июня поступила информация о пропаже без вести в море трех человек, которые купались в необорудованном месте. Тело одного из них было найдено утром 21 июня.

Поиски затруднены из-за сильного ветра и волнения на море.

Порядка 200 человек участвуют в операции, сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС по Дагестану Олег Колпиков. "Группировка сил и средств, задействованных в поисково-спасательных работах, составляет 32 человека и 10 единиц техники, в том числе четыре плавательных средства. Также вдоль побережья Каспийского моря мобилизованы 150 волонтеров, которые проводят поисково-спасательные работы от реки Самур (на юге Дагестана - прим. ТАСС) до города Избербаш", - сказал Колпиков.

По факту случившегося начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.