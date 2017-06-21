СМИ: число пострадавших от лесного пожара в Португалии увеличилось до 204 человек

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в результате лесного пожара в центральной части Португалии увеличилось со 157 до 204 человек. Об этом сообщила в среду газета Publico.
По ее информации, в настоящий момент более 1,2 тысячи пожарных продолжают бороться с огнем в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где жертвами стихии стали 64 человека. Возгорание, которое началось днем 17 июня, до сих пор не удалось полностью локализовать.
В результате пожара уже выжжено около 30 тысяч гектаров леса. Ранее местная полиция высказывала предположение, что возгорание в Португалии началось в результате удара молнии.