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СМИ: число пострадавших от лесного пожара в Португалии увеличилось до 204 человек

Происшествия
21 июня, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В результате пожара уже выжжено около 30 тысяч гектаров леса

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в результате лесного пожара в центральной части Португалии увеличилось со 157 до 204 человек. Об этом сообщила в среду газета Publico.

По ее информации, в настоящий момент более 1,2 тысячи пожарных продолжают бороться с огнем в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где жертвами стихии стали 64 человека. Возгорание, которое началось днем 17 июня, до сих пор не удалось полностью локализовать.

В результате пожара уже выжжено около 30 тысяч гектаров леса. Ранее местная полиция высказывала предположение, что возгорание в Португалии началось в результате удара молнии.

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