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Полиция задержала подозреваемых в краже медицинского оборудования на 9 млн руб. в Москве

Происшествия
21 июня, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В краже подозреваются четверо жителей столицы, похищенное изъято

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже медицинского оборудования на 9 миллионов рублей в одной из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве задержали четверых подозреваемых в краже медицинского оборудования стоимостью более 9 млн рублей в одной из столичных больниц", - сказал он.

По его словам, ими оказались жители столицы, похищенное изъято.

"По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции", - добавил Титов.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение от работника больницы о краже. Заявитель сообщал, что в одном из отделений больницы, расположенном на 11-й Парковой улице, неизвестные ночью взломали решетку и окно кабинета на первом этаже и похитили медицинское оборудование, а также оргтехнику.

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