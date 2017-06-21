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Захвативший заложников в Саратове и попытавшийся покончить с собой мужчина умер в больнице

Происшествия
21 июня, 17:06 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 21, июня. /ТАСС

Мужчина захватил заложников, угрожал убийством полицейским и отказывался сдаться добровольно

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САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. Мужчина, захвативший в ночь на среду заложников и попытавшийся покончить с собой при задержании, умер в больнице, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агенства заявил, что мужчина скончался 21 июня в 13:30 в одной из больниц Саратова, несмотря на усилия врачей.

Ранее сообщалось, что в полицию поступила информация о мужчине, который может быть причастен к разбойному нападению в Волгоградской области. Когда на место прибыли полицейские, подозреваемый заблокировался в квартире вместе со своими знакомыми и угрожал убийством им и стражам правопорядка. Полицейские начали вести переговоры с подозреваемым. Но мужчина не согласился сдаться добровольно и попытался совершить самоубийство.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения и сотрудников полиции нет.

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