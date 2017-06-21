Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд отложил иск бывшего генподрядчика стадиона "Санкт-Петербург" на 750 млн руб. к властям

Происшествия
21 июня, 17:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Теперь судебное заседание отложено до 19 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 19 июля рассмотрение иска почти на 750 млн рублей бывшего подрядчика строительства стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена"), инжиниринговой корпорации "Трансстрой СПб", о взыскании к комитету по строительству Петербурга. Об этом сообщается в среду в картотеке дел суда.

"Судебное заседание отложено до 19 июля", - сказано в определении суда.

Ранее арбитраж признал законным решение комитета по строительству Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком стадиона на Крестовском острове. Подрядчик обжаловал это решение, но суд решение не изменил.

В июле 2016 года администрация Петербурга объявила о расторжении контракта на достройку стадиона с компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных.

В суде Петербурга рассматривается ряд исков, связанных со стадионом. Комитет по строительству отстаивает свои права и просит признать законность расторжения в одностороннем порядке контрактов с "Инжтрансстрой-СПб" на выполнение работ по корректировке проектной документации и строительно-монтажных работ, по благоустройству прилегающих территорий и завершению работ по строительству стадиона. Бывший генподрядчик просит признать недействительным расторжение контракта в одностороннем порядке и взыскать убытки.

Строительство стадиона началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МВД: результаты обеих экспертиз крови погибшего в Балашихе мальчика совпадают
2
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
3
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
6
Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км
7
СК: в крови ребенка, изъятой со сбившей его машины в Балашихе, обнаружен алкоголь
Темы дня
Загрузка...
Реклама