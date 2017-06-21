Суд отложил иск бывшего генподрядчика стадиона "Санкт-Петербург" на 750 млн руб. к властям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 19 июля рассмотрение иска почти на 750 млн рублей бывшего подрядчика строительства стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена"), инжиниринговой корпорации "Трансстрой СПб", о взыскании к комитету по строительству Петербурга. Об этом сообщается в среду в картотеке дел суда.

"Судебное заседание отложено до 19 июля", - сказано в определении суда.

Ранее арбитраж признал законным решение комитета по строительству Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком стадиона на Крестовском острове. Подрядчик обжаловал это решение, но суд решение не изменил.

В июле 2016 года администрация Петербурга объявила о расторжении контракта на достройку стадиона с компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных.

В суде Петербурга рассматривается ряд исков, связанных со стадионом. Комитет по строительству отстаивает свои права и просит признать законность расторжения в одностороннем порядке контрактов с "Инжтрансстрой-СПб" на выполнение работ по корректировке проектной документации и строительно-монтажных работ, по благоустройству прилегающих территорий и завершению работ по строительству стадиона. Бывший генподрядчик просит признать недействительным расторжение контракта в одностороннем порядке и взыскать убытки.

Строительство стадиона началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 млрд рублей.