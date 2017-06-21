Суд перенес на 28 июня рассмотрение иска Минкультуры к экс-подрядчику МДТ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 28 июня рассмотрение иска Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ к бывшему подрядчику строительства новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы) - компании "Стройсоюз СВ", сообщается в картотеке арбитражных дел суда в среду.

Общая сумма иска - 222,6 млн рублей.

"В судебном заседании объявлен перерыв до 28 июня", - сказано в определении суда.

Расторжение контракта

Заказчик строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) - Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации - в декабре прошлого года решил расторгнуть контракт на 2,5 млрд рублей на строительство объекта с ООО "Стройсоюз СВ" из-за срыва графика работ на 2016 год.

Другой причиной стал не отработанный генподрядчиком аванс, выплаченный в 2015 году, и, как следствие, неосвоение лимита финансирования, предусмотренного на объект в 2016 году.

Согласно документу, сумма иска дирекции составляет 222,6 млн рублей, в нее входят взыскания задолженности по контракту на строительство новой сцены на 14,3 млн рублей, штрафа за нарушение условий контракта в размере 12,5 млн рублей, неотработанного аванса в размере 194,5 млн рублей, а также процентов в размере 1,2 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2015 года, работы должны были завершиться в июне 2018 года, компании выплачено 342,2 млн рублей.

Согласно данным картотеки дел, суд принял встречный иск бывшего подрядчика к Минкультуры, в котором ООО "Стройсоюз СВ" просит признать незаконным разрыв контракта в одностроннем порядке, а также взыскать с Минкульуры более 1 млрд рублей и обязать принять работы на 189 млн рублей.

Также ранее дирекция подала заявление на включение компании "Стройсоюз СВ" в реестр недобросовестных поставщиков. Конкурс на завершение строительства выиграла компания "Трансепт групп" (75% акций принадлежит предпринимателю Борису Ротенбергу). Сумма нового контракта составила 2,08 млрд рублей.

Новая сцена

Малый драматический театр был создан в Ленинграде в 1944 году, когда большинство театров находились в эвакуации. Изначально он не имел ни определенной творческой программы, ни собственного здания. Небольшая труппа показывала спектакли только в городках и селах Ленинградской области. В сентябре 1998 года театр получил статус Театра Европы, став третьим после театра "Одеон" в Париже и "Пикколо-театра" в Милане.

Вопрос о строительстве нового здания для театра поднимался еще с советских времен, но до сих пор театр работает в помещениях, рассредоточенных по пяти домам на улице Рубинштейна. Общая площадь нового семиэтажного здания составит 23,5 тыс. кв. м. Авторы проекта - архитектор Михаил Мамошин и театральный художник Александр Боровский.