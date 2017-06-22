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В Ленобласти начнется суд по делу обвиняемого в педофилии священника Грозовского

Происшествия
22 июня, 0:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, июня. /ТАСС

Ожидается, что процесс будет проходить в закрытом режиме

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Приозерский городской суд Ленинградской области в четверг начнет рассмотрение по существу уголовного дела священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в растлении трех несовершеннолетних. Сам Грозовский, как и ранее, отрицает свою вину, сообщил ТАСС адвокат священника Михаил Уткин.

"Позиция моего доверителя не изменилась - он этого не совершал", - сказал защитник.

Ожидается, что процесс будет проходить в закрытом режиме. По словам адвоката, на предварительном слушании дела 13 июня решение о проведении закрытого судебного разбирательства не было принято. "Этот вопрос не рассматривался, но такое решение ожидается - такая категория уголовных дел рассматривается в закрытом процессе", - пояснил Уткин.

2 июня Главное следственное управление СК РФ по Петербургу сообщило о передаче дела с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения в суд Приозерска, расположенного в 145 км от Санкт-Петербурга. По данным СК, в Ленинградской области Грозовский совершил первое из инкриминируемых ему преступлений.

Дело Грозовского

По версии следствия, в 2011 году в православном детском лагере в Ленобласти Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско- юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он был настоятелем храма святого мученика Иоанна Воина.

После начала расследования Грозовский бежал из России, а в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года Генпрокуратура РФ направила в Израиль запрос о его выдаче, который был удовлетворен лишь в сентябре 2016 года. 17 сентября прошлого года Грозовского этапировали из Москвы в Петербург, в тот же день следствие предъявило ему обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних.

Как ранее сообщили ТАСС в Гатчинской епархии РПЦ, клириком которой остается Грозовский, решение о лишении его сана будет принято церковным судом после вынесения приговора.

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