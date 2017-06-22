В Ленобласти начнется суд по делу обвиняемого в педофилии священника Грозовского

Четыре человека задержаны в рамках расследования теракта на вокзале БрюсселяМеждународная панорама 22 июня, 1:27
Трамп продлил санкции в отношении КНДРМеждународная панорама 22 июня, 1:15
Тренер сборной Мексики по футболу извинился за эмоции в матче с командой Новой ЗеландииСпорт 22 июня, 0:47
Хименес: сборная Мексики проведет матч против россиян, как последнийСпорт 22 июня, 0:37
Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульманМеждународная панорама 22 июня, 0:33
Футболисты Германии и Чили проведут матч Кубка конфедераций в КазаниСпорт 22 июня, 0:32
Хавьер Акино: матч с командой Новой Зеландии дался непросто футболистам сборной МексикиСпорт 22 июня, 0:29
Команды Камеруна и Австралии сыграют на Кубке конфедераций по футболуСпорт 22 июня, 0:26
Кот-оракул Кубка конфедераций из-за дождей сделает предсказание в закрытом помещенииСпорт 22 июня, 0:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Приозерский городской суд Ленинградской области в четверг начнет рассмотрение по существу уголовного дела священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в растлении трех несовершеннолетних. Сам Грозовский, как и ранее, отрицает свою вину, сообщил ТАСС адвокат священника Михаил Уткин.
"Позиция моего доверителя не изменилась - он этого не совершал", - сказал защитник.
Ожидается, что процесс будет проходить в закрытом режиме. По словам адвоката, на предварительном слушании дела 13 июня решение о проведении закрытого судебного разбирательства не было принято. "Этот вопрос не рассматривался, но такое решение ожидается - такая категория уголовных дел рассматривается в закрытом процессе", - пояснил Уткин.
2 июня Главное следственное управление СК РФ по Петербургу сообщило о передаче дела с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения в суд Приозерска, расположенного в 145 км от Санкт-Петербурга. По данным СК, в Ленинградской области Грозовский совершил первое из инкриминируемых ему преступлений.
По версии следствия, в 2011 году в православном детском лагере в Ленобласти Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско- юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он был настоятелем храма святого мученика Иоанна Воина.
После начала расследования Грозовский бежал из России, а в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года Генпрокуратура РФ направила в Израиль запрос о его выдаче, который был удовлетворен лишь в сентябре 2016 года. 17 сентября прошлого года Грозовского этапировали из Москвы в Петербург, в тот же день следствие предъявило ему обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних.
Как ранее сообщили ТАСС в Гатчинской епархии РПЦ, клириком которой остается Грозовский, решение о лишении его сана будет принято церковным судом после вынесения приговора.