Госдума запросит информацию по делу о погибшем в ДТП мальчике из Балашихи

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума запросит объективную информацию у соответствующих органов по расследованию ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Эта тема обсуждалась на заседании Совета [Думы], представители всех фракций поддержали инициативу ЛДПР сделать завтра протокольное поручение, чтобы получить объективную информацию по случившемуся", - сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что никаких оценок по этому делу не делается. "Никаких оценочных суждений не делаем, мы хотим просто получить объективную информацию по этому случаю, и чтобы профильные комитеты Госдумы взяли на контроль дальнейшее развитие событий", - подчеркнул первый вице-спикер.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требовала провести повторную экспертизу, утверждая, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. 21 июня глава МВД Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика и заявил, что результаты обоих исследований совпадают. Колокольцев также сообщил, что у ведомства нет претензий к следствию по этому делу.