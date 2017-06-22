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Госдума запросит информацию по делу о погибшем в ДТП мальчике из Балашихи

Происшествия
22 июня, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее в Подмосковье женщина нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика, в крови ребенка эксперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя

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© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума запросит объективную информацию у соответствующих органов по расследованию ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

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Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика

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"Эта тема обсуждалась на заседании Совета [Думы], представители всех фракций поддержали инициативу ЛДПР сделать завтра протокольное поручение, чтобы получить объективную информацию по случившемуся", - сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что никаких оценок по этому делу не делается. "Никаких оценочных суждений не делаем, мы хотим просто получить объективную информацию по этому случаю, и чтобы профильные комитеты Госдумы взяли на контроль дальнейшее развитие событий", - подчеркнул первый вице-спикер.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требовала провести повторную экспертизу, утверждая, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. 21 июня глава МВД Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика и заявил, что результаты обоих исследований совпадают. Колокольцев также сообщил, что у ведомства нет претензий к следствию по этому делу.

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