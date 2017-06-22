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Задержан подозреваемый в убийстве девушки в кафе в центре Москвы

Происшествия
22 июня, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

На месте происшествия работает оперативная группа

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в кафе в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

"Днем 22 июня на улице Машкова в кафе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве молодой девушки", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает оперативная группа. По данному факту проводится проверка.

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый зарезал женщину ножом.

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