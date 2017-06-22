Священник Грозовский, обвиняемый в педофилии, не признал вину в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Священник Глеб Грозовский, которого обвиняют в растлении трех несовершеннолетних, в суде не признал вину. Об этом сообщил журналистам после завершения заседания адвокат священника Михаил Уткин.

"Вину не признал. Заседание отложили на 27 июня. Сегодня на заседании начала представлять доказательства сторона обвинения", - сказал он.

В четверг в Приозерском городском суде Ленинградской области началось рассмотрение по существу уголовного дела священника Грозовского. Заседание проходило в закрытом режиме из-за характера дела.

Священника доставили в суд, его встречали прихожане и другие священники. Во время заседания они совершили молебен перед зданием суда. После 18:00 мск журналистов и граждан, пришедших поддержать Грозовского, попросили покинуть здание суда. Приставы объяснили это тем, что время работы суда подошло к концу, однако заседание продолжалось, всего оно продолжалось более 4 часов.

2 июня Главное следственное управление СК РФ по Петербургу сообщило о передаче дела с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения в суд Приозерска, расположенный в 145 км от Санкт-Петербурга. По данным СК, в Ленинградской области Грозовский совершил первое из инкриминируемых ему преступлений.

Дело Грозовского

По версии следствия, в 2011 году в православном детском лагере в Ленобласти Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско- юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он был настоятелем храма святого мученика Иоанна Воина.

После начала расследования Грозовский бежал из России, а в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года генпрокуратура РФ направила в Израиль запрос о его выдаче, который был удовлетворен лишь в сентябре 2016 года. 17 сентября прошлого года Грозовского этапировали из Москвы в Петербург, в тот же день следствие предъявило ему обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних.

Как ранее сообщили ТАСС в Гатчинской епархии РПЦ, клириком которой остается Грозовский, решение о лишении его сана будет принято церковным судом после вынесения приговора.