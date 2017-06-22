Срок ареста обвиняемому в организации беспорядков в Крыму продлили до 8 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Верховный суд республики Крым продлил еще на три месяца срок ареста заместителю председателя запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чийгозу, обвиняемому в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Николай Полозов.

"Сегодняшнее судебное заседание началось с обсуждения заявленного ходатайства прокурора о продлении Ахтему Чийгозу срока содержания под стражей на три месяца - до 8 октября 2017 года... Арест продлили", - сказал Полозов.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают заместителя главы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, сам он вину не признает. Ранее суд завершил допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в числе которых был глава республики Сергей Аксенов.

"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.