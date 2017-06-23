Обрушение на шахте в Коми, предварительно, произошло из-за демонтажных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Предварительная причина обрушения на шахте "Интинская" в Коми - ослабление крепи при демонтажных работах. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава региона Сергей Гапликов.

"Предварительная причина - это воздействие лебедкой на металлокрепь при демонтажных работах, что поспособствовало ослаблению крепи и вывалу породы", - сказал Гапликов.

Он добавил, что администрация республики предпринимает все необходимые действия для обеспечения безопасности работы шахты "Интинская", одним из основных владельцев которой является АО "Корпорация по развитию Республики Коми". "Все рекомендации, которые Ростехнадзором предписывались, они или устранялись, или были в процессе устранения", - сказал глава региона.

Ранее он сообщили ТАСС, что спасательные работы осложняются тем, что горняка завалило не только не только породой, но и металлической конструкцией. Он уточнил, что в результате обрушения из четырех человек, находящихся на его месте, два горняка не пострадали, они находятся уже на поверхности, один получил травмы, одного обнаружили под завалом.

В момент обрушения в шахте находилось 189 человек, из них 16 работало на аварийном участке. На месте ЧП работают два отделения военизированного горноспасательного взвода в составе 15 человек, две единицы техники, оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона, развернут оперативный штаб. Вентиляция шахты работает в штатном режиме.

"Интауголь" - градообразующее предприятие Инты, в котором проживает около 30 тыс. жителей, на шахте трудятся порядка 1,6 тыс. человек. С ноября 2015 года АО "Шахта "Интауголь" признано банкротом.