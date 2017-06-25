В центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

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ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в центральной части основного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.
После землетрясения было зафиксировано по меньшей мере 16 повторных толчков (афтершоков) магнитудой до 4,4.
Специалисты предупреждают об опасности продолжения сейсмической активности, а также призывают жителей горных районов соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к возможному сходу оползней.
По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в южной части Нагано, а очаг залегал на глубине около 10 км. Подземные толчки, продолжавшиеся примерно 10 секунд, ощутили жители 25 префектур. Как сообщают власти Нагано, к настоящему времени поступила информация о частичном обрушении кровли в двух частных домах. Кроме того, одна пожилая женщина получила легкие травмы.
Между тем энергетические компании, чьи атомные объекты находятся в центральной Японии, сообщили об отсутствии каких-либо нештатных ситуаций. По данным Chubu Electric Power, никакого изменения радиационного фона в районе остановленной станции "Хамаока" в префектуре Сидзуока не зафиксировано. Аналогичные данные о состоянии возобновивших недавно работу двух реакторов АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи приводит компания Kansai Electric Power (KEPCO).
Также сообщается, что сразу после землетрясения из-за отключения электричества было на 20 минут остановлено движение скоростных поездов "синкансэн" на участке между Токио и Осакой. Сейчас оно полностью восстановлено. Движение автомобилей по скоростным магистралям также осуществляется в обычном режиме.