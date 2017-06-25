Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Происшествия
25 июня, 6:04 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, июня. /ТАСС

После землетрясения было зафиксировано по меньшей мере 16 повторных толчков магнитудой до 4,4

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в центральной части основного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

После землетрясения было зафиксировано по меньшей мере 16 повторных толчков (афтершоков) магнитудой до 4,4.

Специалисты предупреждают об опасности продолжения сейсмической активности, а также призывают жителей горных районов соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к возможному сходу оползней.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в южной части Нагано, а очаг залегал на глубине около 10 км. Подземные толчки, продолжавшиеся примерно 10 секунд, ощутили жители 25 префектур. Как сообщают власти Нагано, к настоящему времени поступила информация о частичном обрушении кровли в двух частных домах. Кроме того, одна пожилая женщина получила легкие травмы.

Между тем энергетические компании, чьи атомные объекты находятся в центральной Японии, сообщили об отсутствии каких-либо нештатных ситуаций. По данным Chubu Electric Power, никакого изменения радиационного фона в районе остановленной станции "Хамаока" в префектуре Сидзуока не зафиксировано. Аналогичные данные о состоянии возобновивших недавно работу двух реакторов АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи приводит компания Kansai Electric Power (KEPCO).

Также сообщается, что сразу после землетрясения из-за отключения электричества было на 20 минут остановлено движение скоростных поездов "синкансэн" на участке между Токио и Осакой. Сейчас оно полностью восстановлено. Движение автомобилей по скоростным магистралям также осуществляется в обычном режиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области мальчик случайно застрелил четырехлетнюю сестру
2
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
3
Американский журналист: Трамп знал, что власти Сирии не применяли химоружие в Хан-Шейхуне
4
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
5
Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом Митрионом
6
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Свердловской области
7
Politico: в правительстве США могут рассмотреть возможность выхода из Договора о РСМД
Темы дня
Загрузка...
Реклама