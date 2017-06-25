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Член Общественной палаты Коми и ее четырехлетний сын погибли в ДТП

Происшествия
25 июня, 18:32 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

По предварительным данным, водитель машины, в которой находилась член Общественной палаты региона Раиса Шахова, выехал на встречную полосу

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СЫКТЫВКАР, 25 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Женщина и четырехлетний ребенок погибли, еще шесть человек травмированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Усть-Куломском районе Республики Коми, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД. Погибшими оказались член Общественной палаты региона Раиса Шахова и ее сын, эти данные подтвердила ТАСС председатель палаты Галина Киселева.

"Сегодня в 11:30 мск на 159 км трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск столкнулись Honda и Nissan. Погибли женщина-пассажир и ее четырехлетний сын. Остальные шестеро участников аварии госпитализированы, характер травм уточняется", - сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по региону.

Как сообщила ТАСС председатель Общественной палаты региона Галина Киселева, Раиса Шахова "возвращалась из Усть-Кулома вместе с сыном, они оба погибли".

По предварительным данным, водитель машины, в которой находилась Раиса Шахова с ребенком, выехал на встречную полосу. На месте продолжают работать оперативники. По словам Галины Киселевой, в понедельник общественники соберутся, чтобы решить, как помочь семье своей погибшей коллеги. У нее остались двое детей.

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