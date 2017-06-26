Соседи по коммунальной квартире в Москве травмированы в ходе бытового конфликта

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. В коммунальной квартире на юго-западе Москвы произошел бытовой конфликт между соседями, два человека получили телесные повреждения после стрельбы из травматического оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 23:30 мск на службу "02" поступила информация о бытовом конфликте в коммунальной квартире в д. 26 по ул. Нагатинская", - сообщили в столичном главке.

По предварительным данным, между молодой девушкой, проживающей в квартире, и мужчиной, проживающем в другой комнате квартиры, разгорелся очередной конфликт, который перерос в драку. Мужчина применил травматическое оружие, а девушка баллончик с раздражающим веществом. Оба участника конфликта в настоящее время находятся в больнице. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве официально опровергли информацию о штурме квартиры. "Сотрудники полиции сразу после прибытия по адресу беспрепятственно попали в квартиру, информация о штурме не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе драки и мужчина, и девушка получили травмы характерные при стрельбе из травматического оружия.