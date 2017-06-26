В результате падения автомобиля в бассейн гостиницы в США пострадали восемь человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль протаранил ограждение в гостинице города Сан Педро (штат Калифорния) и упал в бассейн. Как сообщил в понедельник телеканал ABC, в результате инцидента пострадали восемь человек.

По его сведениям, в момент инцидента в бассейне плавали дети. Отмечается, что все пострадавшие получили незначительные травмы.