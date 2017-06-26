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Директора фирмы, обманувшей 600 дольщиков в Новгороде, приговорили к 8,5 годам колонии

Происшествия
26 июня, 18:35 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

По мнению суда, гендиректора компании "НЦСМ-Новотест" потратил собранные средства "на цели, не связанные с исполнением обязательств по договорам долевого участия", осужденный свою вину не признал

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Гендиректор новгородской компании "НЦСМ-Новотест", обвиняемый в мошенничестве с квартирами 600 дольщиков, приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в областной прокуратуре.

"Суд назначил Сергею Кодыневу наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - сказала представитель прокуратуры Елена Баркане, отметив, что осужденный не признал свою вину.

Компания "НЦСМ-Новотест" в лице Кодынева в 2006-2009 годах получила от более чем 600 дольщиков на строительство многоквартирных домов в разных районах Новгородской области 680 млн рублей, однако жилье граждане так и не получили. Как посчитали в суде, гендиректор использовал собранные средства "по своему усмотрению, потратив их на цели, не связанные с исполнением обязательств по договорам долевого участия".

Подсудимый объяснил, что более 300 млн рублей из этих средств его компания была вынуждена потратить на завершение строительства ранее заложенных домов.

Бывший гендиректор был арестован в зале суда в апреле 2014 года. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении него было возбуждено в 2010 году.

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