Суд в Твери оставил под арестом обвиняемых в срыве отопительного сезона 2015-2016 гг.

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ТВЕРЬ, 26 июня. /ТАСС/. Областной суд Тверской области оставил без изменения решение Центрального районного суда города Твери о продлении ареста до 18 сентября экс-руководителей компании "Тверская генерация", по вине которых, как полагают следователи, был сорван отопительный сезон в Твери в 2015-2016 гг.
Ранее, 22 июня, Центральный районный суд Твери продлил арест Горохова и Горелова, однако адвокаты подсудимых пытались обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции.
"Тверским областным судом оставлены без изменения постановления Центрального районного суда города Твери, которыми срок содержания под стражей в отношении Яна Горелова и Сергея Горохова продлен до 18 сентября 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Как сообщалось ранее, следователи считают, что бывший генеральный директор компании "Тверская генерация" Ян Горелов и бывший исполнительный директор компании Сергей Горохов не выполнили требования по проведению эксплуатационных испытаний и плановых ремонтов теплосетей в период подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. Из- за некачественной подготовки к отопительному периоду произошли многочисленные прорывы в зимний период на магистральных трубопроводах в Заволжском, Центральном и Московском районах Твери. Без тепла и горячей воды в мороз оставались тысячи людей.
Кроме того, в отношении них также расследуется уголовное дело о халатности при проведении ремонтных работ на теплосетях, в результате которой в котлован с горячей водой провалился несовершеннолетний ребенок, получивший ожоги около 60% поверхности тела.