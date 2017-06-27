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Присяжные вынесут вердикт обвиняемым в убийстве Немцова

Происшествия
27 июня, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Присяжным предстоит ответить на 26 вопросов, главный из них - виновен ли Заур Дадаев в убийстве политика, которое он совершил совместно с четырьмя другими подсудимыми

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде (МОВС) во вторник вынесет вердикт пятерым обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова.

На предыдущем заседании судья Юрий Житников в напутственном слове присяжным попросил их принять решение, полагаясь на свое внутреннее убеждение и здравый разум. Он также напомнил, в чем обвиняются подсудимые - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, а также уточнил, какое наказание им грозит в случае признания их виновности.

Присяжным предстоит ответить на 26 вопросов, главный из них - виновен ли Заур Дадаев в убийстве Немцова, которое он совершил совместно с четырьмя другими подсудимыми. Также коллегии предстоит ответить на вопрос, заслуживают ли они снисхождения в случае признания их вины. Согласно закону, подсудимые, которые, по мнению присяжных, заслуживают снисхождения, не могут быть приговорены к максимальному наказанию, в данном случае к пожизненному заключению.

В ходе прений сторон представители потерпевших выразили уверенность в виновности четырёх из пяти подсудимых. Сомнение у них вызывает Хамзат Бахаев, вина которого, считают представители семьи Немцова, не доказана. В свою очередь гособвинение уверено, что "лишних людей на скамье подсудимых нет". Прокуроры настаивают на причастности всех фигурантов дела к убийству политика, считают что их вина полностью доказана в ходе предварительного и судебного следствия и просят присяжных вынести обвинительный вердикт. Сами же подсудимые заявили о своей невиновности и просят оправдательного решения.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались пять человек, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

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Убийство Бориса Немцова Расследование убийства Бориса Немцова
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