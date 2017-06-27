Полицейским в Чикаго предъявлены обвинения по резонансному делу об убийстве темнокожего

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Обвинения в попытках сокрытия информации и препятствовании работе властей, расследовавших резонансное убийство 17-летнего афроамериканца Лакуана Макдональда, предъявлены трем стражам порядка во вторник в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщило агентство Associated Press.

Полицейские Томас Гаффни, Дэвид Марч и Джозеф Уолш, в частности, лжесвидетельствовали на допросах и пытались ввести в заблуждение представителей независимой комиссии, которые вели расследование по данному делу, отметила прокурор Патрисия Браун-Холм. По ее словам, подсудимые вступили в сговор, препятствовали правосудию и "намеренно лгали" следователям, чтобы те "никогда не узнали правду".

Обвиняемые, в частности, составляли фиктивные полицейские отчеты, совершали махинации с вещественными доказательствами и пытались всячески покрывать стража порядка, открывшего огонь по подростку, утверждает сторона обвинения.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в октябре 2015 года, когда белый патрульный Джейсон Ван Дайк застрелил темнокожего Макдональда. Страж порядка утверждал, что вынужден был открыть огонь, так как подросток якобы угрожал ему ножом на одном из городских шоссе.

В то же время на опубликованной впоследствии полицией видеозаписи произошедшего было видно, как Ван Дайк, подъехав с двумя сослуживцами к идущему посреди трассы Макдональду, выходит из машины и практически сразу стреляет в подростка с расстояния нескольких метров. Было установлено, что в Макдональда выпустили 16 пуль.

Ван Дайка отстранили от службы без сохранения содержания, обвинили в убийстве подростка и отдали под суд. После того, как полиция в прошлом году распространила видеозапись гибели Макдональда, в Чикаго прошли многотысячные демонстрации. Мэр города уволил после этого начальника полиции и объявил о масштабной реформе органов правопорядка.