Присяжные огласят вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей в среду вынесет вердикт пятерым подсудимым по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Накануне коллегия не смогла прийти к единогласному мнению о виновности фигурантов дела.
Судьбу подсудимых предстоит решить 12 присяжным, с участием которых слушается дело. Перед ними поставлены 26 вопросов, главным из которых является вопрос о виновности Заура Дадаева в убийстве Немцова, "которое он совершил совместно с другими подсудимыми". Согласно закону, для принятия единогласного решения в совещательной комнате присяжным отводится три часа. Накануне они совещались чуть более двух часов. Таким образом, теперь у коллегии будет час, чтобы принять единогласное мнение.
В случае, если оно не будет достигнуто, то на вопросы присяжные будут отвечать голосованием. При равном количестве голосов, решение трактуется в пользу подсудимого.
Судебный процесс по делу об убийстве Немцова начался в октябре 2016 года. Тогда стороны отобрали 12 основных и 10 запасных присяжных заседателя. Накануне судья Юрий Житников удалил из коллегии двух присяжных. Женщина из числа запасных присяжных была удалена за сокрытие информации о судимости ее покойного мужа, еще один присяжный, основной, был удален за пронос в совещательную комнату записей, содержащих информацию по делу, неисследованную в суде; таким образом, из числа запасных присяжных остался только один человек.
Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.