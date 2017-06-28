Самолет Azur Air вернулся в Домодедово из-за срабатывания сигнализации о неисправности

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air с 316 пассажирами на борту вернулся в Домодедово после вылета из-за срабатывания сигнализации о неисправности. Об этом сообщила в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Воздушное судно "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air осуществляло авиарейс № 5555 из аэропорта Домодедово в аэропорт Варадеро (Куба). Во время набора воздушным судном высоты произошло срабатывание сигнализации технической неисправности самолета, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета", - уточнили в надзорном ведомстве.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. По данным авиакомпании, пассажиры будут отравлены к месту назначения резервным бортом в 15:00 мск.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Авиакомпания Azur Air зарегистрирована в Красноярском крае.