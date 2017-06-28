Самолет Azur Air вернулся в Домодедово из-за срабатывания сигнализации о неисправности

Самура: в докладе Гарсии нет оснований не доверять выборам стран-хозяек ЧМ-2018/22Спорт 28 июня, 13:50
Кучинский полигон принимал часть мусора по "серым" схемамОбщество 28 июня, 13:44
Полиция Берлина оправдалась за поведение сотрудников, изгнанных с саммита G20 за кутежиМеждународная панорама 28 июня, 13:39
Самура: ФИФА занимается изучением данных о российском футболе в докладе МакларенаСпорт 28 июня, 13:39
Песков: инициатива о блокировке нарушивших закон РФ иностранных СМИ требует проработкиПолитика 28 июня, 13:36
Совфед одобрил назначение Валерия Петрова на пост главного военного прокурора РФПолитика 28 июня, 13:36
Минпромторг РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг.Транспорт 28 июня, 13:34
Датская Maersk пока не наладила работу своих систем после кибератакиТранспорт 28 июня, 13:27
СМИ: ученые впервые обнаружили спаренные черные дырыКосмос 28 июня, 13:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air с 316 пассажирами на борту вернулся в Домодедово после вылета из-за срабатывания сигнализации о неисправности. Об этом сообщила в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Воздушное судно "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air осуществляло авиарейс № 5555 из аэропорта Домодедово в аэропорт Варадеро (Куба). Во время набора воздушным судном высоты произошло срабатывание сигнализации технической неисправности самолета, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета", - уточнили в надзорном ведомстве.
В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. По данным авиакомпании, пассажиры будут отравлены к месту назначения резервным бортом в 15:00 мск.
Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Авиакомпания Azur Air зарегистрирована в Красноярском крае.