В ДТП в Дагестане погибли шесть человек, пятеро пострадали

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Шесть человек, среди которых три ребенка, погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщил, что в ДТП пять человек погибли, еще трое пострадали.

"Шесть человек погибли на месте ДТП, в том числе трое… детей. Еще пятерых пострадавших, двое из которых дети, доставили в центральную городскую больницу Избербаша", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. "На помощь врачам в Избербаш Дагестанский центр медицины катастроф направил специалистов", - добавила собеседница агентства.

В Главном управлении МЧС России по Дагестану ТАСС сообщили, что вблизи населенного пункта Уллубийаул столкнулись два легковых автомобиля.