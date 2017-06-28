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В ДТП в Дагестане погибли шесть человек, пятеро пострадали

Происшествия
28 июня, 16:48 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, июня. /ТАСС

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое

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МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Шесть человек, среди которых три ребенка, погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщил, что в ДТП пять человек погибли, еще трое пострадали.

"Шесть человек погибли на месте ДТП, в том числе трое… детей. Еще пятерых пострадавших, двое из которых дети, доставили в центральную городскую больницу Избербаша", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. "На помощь врачам в Избербаш Дагестанский центр медицины катастроф направил специалистов", - добавила собеседница агентства.

В Главном управлении МЧС России по Дагестану ТАСС сообщили, что вблизи населенного пункта Уллубийаул столкнулись два легковых автомобиля.

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