В ДТП в Дагестане погибли шесть человек, пятеро пострадали

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МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Шесть человек, среди которых три ребенка, погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщил, что в ДТП пять человек погибли, еще трое пострадали.
"Шесть человек погибли на месте ДТП, в том числе трое… детей. Еще пятерых пострадавших, двое из которых дети, доставили в центральную городскую больницу Избербаша", - сказала Муртазалиева.
По ее словам, состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. "На помощь врачам в Избербаш Дагестанский центр медицины катастроф направил специалистов", - добавила собеседница агентства.
В Главном управлении МЧС России по Дагестану ТАСС сообщили, что вблизи населенного пункта Уллубийаул столкнулись два легковых автомобиля.