ФСИН: на принудительные работы за полгода были направлены 150 осужденных

МОСКВА, 28 июня /ТАСС/. Суды за полгода направили на новый вид наказания - принудительные работы - 150 человек. Об этом сообщил начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН России Евгений Лукьянец.

"На сегодняшний день этот вид наказания отбывают 118 человек. Еще 32 человека уже отбыли и уже освобождены", - сообщил он.

По его словам, суды пока взвешенно назначают это наказание, не связанное с лишением свободы, давая возможность ФСИН наработать практику его применения. "Это позволяет нам плавно войти в ритм. Мы сейчас примерно представляем как с данной категорией работать. И сами осужденные понимают степень ответственности и доверия со стороны государства при назначении такого наказания и в большинстве случаев очень аккуратно относятся [к своему поведению], понимая, что следующий шаг - реальное лишение свободы", - сообщил Лукьянец.

Как правило, суды назначают принудительные работы, которые начали применяться с 1 января этого года, за небольшие кражи, ДТП и другие нетяжкие преступления.

Центры принудительных работ

Лукьянец также добавил, что до конца 2018 года ФСИН откроет 41 центр и участок для принудительных работ.

"В следующем году мы откроем 41 центр или участок при колониях. Директор службы утвердил план работы на 2018 год, и в соответствии с поручением президента России мы создаем целую систему исправительных центров, дорабатываем законодательные нормы, вносим их в установленном порядке в Минюст и в целом ведем работы по ремонту объектов, которые высвобождаются в уголовно-исполнительной системе (и будут переоборудованы под исправительные центры - прим. ТАСС)", - сообщил он.

В целом будущие учреждения будут рассчитаны на содержание более 3 тыс. человек, за год через них смогут проходить порядка 5-10 тысяч осужденных, которым будет назначаться наказание, не связанное с лишением свободы.

Представитель ФСИН заметил, что речь идет о создании общежитий для этой категории осужденных, которые "должны быть светскими и соответствовать стандартам, которые к ним предъявляют - то есть уровню гостиниц на три или две звезды". До конца лета ФСИН создаст еще восемь участков при колониях для принудительных работ, а до конца года - еще семь исправительных центров.

Трудоустройство осужденных

РЖД первой из госкорпораций выразила желание помочь в трудоустройстве лиц, осужденных к принудительным работам как альтернативе лишения свободы.

"По поручению Министерства юстиции мы сейчас активно прорабатываем вопросы по привлечению госкомпаний и госкорпораций к трудоустройству на своих объектах осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день изъявило желание только РЖД", - сообщил он.

Изначально при планировании расположения исправительных центров ФСИН ориентировалось на наличие рабочих мест, чтобы трудоустроить эту категорию осужденных, для которого основное наказание - обязательность работы. "У нас предварительно заключены соглашения с рядом предприятий, индивидуальных предпринимателей и госструктур, чтобы на их объектах данная категория осужденных могла отбывать наказание. Мы выбирали именно такие места, где присутствует дефицит рабочих кадров. Поэтому на данный момент проблем с трудоустройством не возникает", - сказал Лукьянец.

Сложным он назвал вопрос размещения исправительного центра в столичном регионе - Москве или Подмосковье. Размещение такого центра или даже участка для принудительных работ пока нет в плане даже на 2018 год. Но в 2017-2018 гг. исправительные центры или участки для принудительных работ откроются практически во всех соседних с Московским столичным регионом областях.