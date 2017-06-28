В Екатеринбурге из-за самовозгорания смартфона пострадал ребенок

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Ребенок в Екатеринбурге получил ожог от самопроизвольного воспламенения смартфона, сообщили в среду пресс-службе областного Управления СК РФ.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
"Органами Следственного комитета проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений малолетней девочкой в результате самопроизвольного воспламенения смартфона. По предварительным данным проверки, ребенок получил термический ожог. В ходе начавшейся проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе характер полученных малолетним ребенком травм и степень тяжести вреда здоровью девочки", - сказали в пресс-службе.