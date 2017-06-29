В ДФО возбуждено восемь уголовных дел в отношении лиц, которые нарушали права инвесторов

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ХАБАРОВСК, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Следственные органы возбудили в Дальневосточном федеральном округе восемь уголовных дел в отношении должностных лиц, которые нарушали права инвесторов. Следствие начато по материалам проверки, которую провела Генеральная прокуратура в апреле - мае 2017 года. Об этом сообщил в четверг заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.
"Проверка защиты прав инвесторов на Дальнем Востоке прошла в округе в апреле и мае 2017 года. В ее ходе прокуроры пресекли 1,1 тысячи нарушений закона, внесли более 400 представлений, принесли 166 протестов, возбудили 61 дело об административных правонарушениях. В следственные органы направлены 10 материалов на возбуждение уголовного дела, по восьми из них уголовные дела возбуждены и расследуются", - сказал он, выступая на совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры РФ, посвященной правам инвесторов в ДФО.
Он добавил, что в Хабаровском крае после прокурорского вмешательства был отменен сбор за проверку документов при предоставлении финансовой поддержки, за полтора года с предпринимателей было собрано более 1 млн рублей.
"В Республике Саха (Якутия) региональное министерство отказало в субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредиту на строительство дошкольного учреждения в Ленске из-за задолженности в 1 копейку по налогам. Субсидия в настоящее время выплачена", - сказал Гулягин.
Он также сообщил, что в Хабаровском крае возбуждено восемь уголовных дел по факту хищений средств, инвестированных в железнодорожную инфраструктуру. "Речь идет о мошенничестве на общую сумму 163 млн рублей", - уточнил замгенпрокурора.
Он также призвал прокуроров региона "кардинально расширить применение уголовно-правовых средств реагирования по фактам неправомерных действий, препятствующих предпринимательской и инвестиционной деятельности".