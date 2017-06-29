Прокуратура проверяет данные о неоказании медпомощи детям, пострадавшим от нападения пса

Politico: Тиллерсон устроил скандал в Белом доме из-за проблем с утверждением заместителейМеждународная панорама 29 июня, 6:24
"Ведомости": проект повышения производительности труда требует выделения 29 млрд рублейЭкономика и бизнес 29 июня, 5:53
Клуб НБА "Хьюстон" объявил о переходе Криса Пола из "Клипперс"Спорт 29 июня, 5:35
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"Армия и ОПК 29 июня, 5:24
Напавший на резиденцию президента Бразилии задержанМеждународная панорама 29 июня, 4:51
Робот R2-D2 из "Звездных войн" был продан на аукционе за $3 млнОбщество 29 июня, 4:48
Трутнев: давление надзорных органов в ДФО ведет к разрушению экономики предприятийЭкономика и бизнес 29 июня, 4:46
Демократы в Конгрессе предложили принять концепцию многополярного мира для сдерживания РФМеждународная панорама 29 июня, 4:38
Средняя продолжительность жизни россиян в 2016 году выросла до 71,9 годаОбщество 29 июня, 3:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура Приморья проверяет информацию о том, что двум девочкам, пострадавшим от укуса сторожевого пса, своевременно не была оказана медицинская помощь, сообщает сегодня прокуратура края.
"28 июня в прокуратуру города Находки поступило обращение по факту неоказания медицинской помощи двум девочкам, пострадавшим в результате укусов собакой. В заявлении указано, что после нападения на детей их своими силами экстренно доставили в приемный покой больницы в поселка Врангель, где медицинские работники отказались оказать помощь, мотивировав это отсутствием врачей узкой практики. Пострадавшим рекомендовали проехать в Находкинскую городскую больницу. По указанным сведениям прокуратурой района организован комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, следствие в Приморье начало проверку по сообщениям СМИ о нападении сторожевого пса на детей в Находке, согласно которым собака, вырвавшись из вольера, напала на двух детей и хозяйку. Об этом сообщили в четверг в СУ СК РФ по Приморскому краю.
"По сообщению СМИ о нападении в городе Находка собаки на двух детей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что двое детей шли в гости к подруге, территорию домовладения охраняла сторожевая собака. Пес вырвался из вольера и покусал детей и хозяйку", - говорится в сообщении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.