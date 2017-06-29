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Прокуратура проверяет данные о неоказании медпомощи детям, пострадавшим от нападения пса

Происшествия
29 июня, 5:16 дата обновления: 29 июня, 6:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, июня. /ТАСС

Медработники отказались оказать помощь двум девочкам, пострадавшим от укуса сторожевого пса, мотивировав это отсутствием врачей узкой практики

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура Приморья проверяет информацию о том, что двум девочкам, пострадавшим от укуса сторожевого пса, своевременно не была оказана медицинская помощь, сообщает сегодня прокуратура края.

"28 июня в прокуратуру города Находки поступило обращение по факту неоказания медицинской помощи двум девочкам, пострадавшим в результате укусов собакой. В заявлении указано, что после нападения на детей их своими силами экстренно доставили в приемный покой больницы в поселка Врангель, где медицинские работники отказались оказать помощь, мотивировав это отсутствием врачей узкой практики. Пострадавшим рекомендовали проехать в Находкинскую городскую больницу. По указанным сведениям прокуратурой района организован комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, следствие в Приморье начало проверку по сообщениям СМИ о нападении сторожевого пса на детей в Находке, согласно которым собака, вырвавшись из вольера, напала на двух детей и хозяйку. Об этом сообщили в четверг в СУ СК РФ по Приморскому краю.

"По сообщению СМИ о нападении в городе Находка собаки на двух детей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что двое детей шли в гости к подруге, территорию домовладения охраняла сторожевая собака. Пес вырвался из вольера и покусал детей и хозяйку", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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