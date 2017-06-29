В Петропавловске-Камчатском арестована несовершеннолетняя администратор "группы смерти"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девушка, подозреваемая в создании "группы смерти" в интернете, арестована в Петропавловске-Камчатском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении несовершеннолетней, подозреваемой по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По версии следствия, несовершеннолетняя жительница Камчатского края узнала в СМИ и интернете о так называемых группах смерти и вступила в одну из них. Она связалась с одним из администраторов и сообщила о своем желании модератором группы. После прохождения дистанционной подготовки девушка стала администратором "группы смерти" и стала мониторить страницы соцсетей в поисках потенциальных жертв - подростков в депрессивном состоянии. Таким образом она сформировала базу будущих потенциальных жертв.

"Подозреваемая завела несколько аккаунтов под вымышленными именами, стала переписываться с потенциальными жертвами и рассылать приглашения вступить в игру. Всего было 50 заданий, которые направлены на создание у игрока психотравмирующей ситуации, при которой на последнем этапе он должен покончить жизнь самоубийством", - пояснили в СК.

Одной из жертв подозреваемой стала несовершеннолетняя девушка из Хабаровска. Подозреваемая, представляясь молодым человеком, вошла в доверие к девушке. В марте по заданию подозреваемой девушка поднялась на крышу многоэтажного дома для совершения самоубийства, однако его предотвратили сотрудники правоохранительных органов. Потерпевшей оказана квалифицированная психологическая помощь.

В настоящее время устанавливается точное количество потенциальных жертв злоумышленницы среди подростков. Следователи изъяли у подозреваемой компьютерную технику и дневники, которые она вела. Следствие допросит людей из круга общения девушки и изучит условия ее жизни. Также следствием устанавливаются иные лица, причастные к созданию "групп смерти".