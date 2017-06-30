Число жертв пожара цистерны с топливом в Пакистане достигло 190 человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане увеличилось до 190 человек. За минувшие сутки скончались 17 человек, находившихся в больницах с тяжелыми ожогами. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, состояние некоторых из пострадавших, которые находятся в больницах, остается критическим.

Инцидент произошел 25 июня. По данным телеканала Geo TV, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, затем начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огонь уничтожил десятки автомобилей и мотоциклов.