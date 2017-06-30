Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв пожара цистерны с топливом в Пакистане достигло 190 человек

Происшествия
30 июня, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В полиции отметили, что состояние некоторых из пострадавших, которые находятся в больницах, остается критическим

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане увеличилось до 190 человек. За минувшие сутки скончались 17 человек, находившихся в больницах с тяжелыми ожогами. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, состояние некоторых из пострадавших, которые находятся в больницах, остается критическим.

Инцидент произошел 25 июня. По данным телеканала Geo TV, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, затем начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огонь уничтожил десятки автомобилей и мотоциклов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Пакистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
5
Бундестаг одобрил закон о легализации однополых браков
6
Социал-демократы добились голосования по легализации однополых браков в обход Меркель
7
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама