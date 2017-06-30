Двухлетняя девочка выжила после падения с пятого этажа в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Двухлетняя девочка выжила после падения из окна пятого этажа в Астрахани, жизни ребенка ничего не угрожает. По факту инцидента проводится проверка, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

"Установлено, что ребенок выпал из окна, когда мама отвлеклась на просьбу старшей дочери дать воды. Двухлетняя малышка побежала в другую комнату и, забравшись на подоконник, надавила на москитную сетку. Крепления не выдержали вес ребенка, в результате девочка выпала из окна. Она упала прямо на землю и лишь по счастливой случайности осталась жива", - уточнили в пресс-службе.