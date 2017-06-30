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Уголовное дело возбуждено против трех сотрудников московской полиции за вымогательство

Происшествия
30 июня, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Двое оперативников и бывший сотрудник столичной полиции стали фигурантами уголовного дела о получении незаконного вознаграждения за якобы непривлечение к ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В ходе проведения проверочных мероприятий установлена причастность двух оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Западному административному округу и бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО к незаконному получению денежного вознаграждения от трех граждан за якобы непривлечение их к ответственности по ранее возбужденному уголовному делу", - сообщили в ГУ МВД.

Органами следствия в отношении полицейских возбуждено уголовное дело. Они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, ряд руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее некоторые СМИ сообщили об обысках в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УВД по СЗАО. По данным СМИ, полицейские за 4 млн рублей обещали бизнесмену "помочь", угрожая, если он откажется передать деньги.

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